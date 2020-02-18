الدليمي: اتفاق ثلاثي في مجلس النواب لرفض تمرير كابينة توفيق علاوي

كشف نائب سابق مقرب من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق بين تحالف القوى والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لرفض تمرير كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال النائب السابق كامل الدليمي في تصريحات صحفية، إنه حتى هذه اللحظة لم يتلق مجلس النواب أية دعوة من قبل أية جهة لعقد جلسة استثنائية لتمرير حكومة محمد توفيق علاوي، فضلا عن عدم إرساله للسير الذاتية للمرشحين إلى أعضاء البرلمان للاطلاع عليها قبل عرضها للتصويت.



وأضاف الدليمي، أن تقديم أسماء الكابينة الوزارية يحتاج توجيه دعوة للبرلمان لعقد جلسة استثنائية قبل ثمانية وأربعين ساعة، لافتا إلى أن آخر يوم في العطلة التشريعية والمحدد في الثالث من شهر آذار المقبل سيكون آخر يوم للمهلة الدستورية والمحددة لرئيس الحكومة المكلف بتقديم أسماء وزارته للبرلمان.



ويشير الدليمي إلى أن مواقف كتل اتحاد القوى العراقية والاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيتين باتت موحدة وستقف بالضد من تمرير الكابينة الحكومية، معتبرا أن تمرير الحكومة بغياب هذه الأطراف سيخرج حكومة غير ممثلة للمكونات.