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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 18 شباط 2020 02:11 م

بعد تهديد الطلاب المعتصمين بالفصل.. مطالبات بإقالة رئيس جامعة البصرة

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طوق المئات من طلبة جامعة البصرة، اليوم الثلاثاء، رئاسة الجامعة للمطالبة بإقالة رئيسها، وعمادات كلياتها.

وقال متظاهرون، إن المئات من طلبة جامعة البصرة، طوقوا مبنى رئاسة الجامعة الواقع على كورنيش شط العرب، للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة، وعمادات كلياتها، بعد تهديدهم للطلاب المعتصمين بالفصل.

وفي وقت سابق، وصل المئات من طلبة جامعة البصرة، الثلاثاء، إلى ساحة اعتصام البصرة وسط المحافظة، للتأكيد على الاستمرار باعتصاماتهم.

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