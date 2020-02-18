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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 18 شباط 2020 02:00 م

مسيرة تضامنية في ساحة اعتصام الناصرية دعما لزخم الاعتصام

طلاب

نظم المئات من طلبة الكليات في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، مسيرة تضامنية في ساحة اعتصام الناصرية دعما لزخم الاعتصام والتأكيد على مطالب التظاهرات الاحتجاجية.

وقال أحد المشاركين في المسيرة، إن هذه المشاركة تأتي في إطار تواصل طلبة الكليات لعدم المعتصمين بعد انتظام الدوام في كلياتهم من خلال تخصيص يوم محدد لعدد من الكليات في الحضور إلى ساحة الاعتصام من أجل التأكيد على المطالب المتمثلة بتحديد موعد للانتخابات والمصادقة على القانون الجديد وتكليف شخصية مستقلة للمرحلة المقبلة.

كما نظم العشرات من طلبة جامعة وأساتذة كلية الإمام الكاظم في الديوانية تظاهرة في ساحة اعتصام شهداء 25 تشرين لدعم الاحتجاجات الشعبية واعتصامات المحافظة ومساندة مطالب المتظاهرين والتأكيد على تنفيذ مطالب المعتصمين.

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