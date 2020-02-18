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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 18 شباط 2020 01:55 م

الزراعة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك والاستعداد للتصدير

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الزراعة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك والاستعداد للتصدير

اعلنت وزارة الزراعة، عن تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من الاسماك ، واستعداها لاعطاء الموافقات للقطاع الخاص  للتصدير خلال الفترة الحالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف :" ان  العراق حقق طفرة نوعية بانتاج الاسماك وتكاثرها ، من خلال الخطط التطويرية ودعم القطاع الخاص في انشاء احواض تربية الاسماك ".

واضاف :" ان   الفترة الحالية تشهد تغطية تامة للحاجة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ،  دون الاعتماد على الاستيراد بشكل تام لوفرة الاسماك  المحلية ".

واكد النايف :" ان الوزارة مستعدة لاعطاء الموافقات الخاصة بتصدير الاسماك من قبل القطاع الخاص " ، لافتا الى وجود خطة سابقة لوزارة الزراعة لدعم القطاع الخاص بالحوضيات لتمكينه من التصدير  .
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