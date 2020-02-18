الزراعة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك والاستعداد للتصدير



اعلنت وزارة الزراعة، عن تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من الاسماك ، واستعداها لاعطاء الموافقات للقطاع الخاص للتصدير خلال الفترة الحالية.



وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف :" ان العراق حقق طفرة نوعية بانتاج الاسماك وتكاثرها ، من خلال الخطط التطويرية ودعم القطاع الخاص في انشاء احواض تربية الاسماك ".



واضاف :" ان الفترة الحالية تشهد تغطية تامة للحاجة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ، دون الاعتماد على الاستيراد بشكل تام لوفرة الاسماك المحلية ".



واكد النايف :" ان الوزارة مستعدة لاعطاء الموافقات الخاصة بتصدير الاسماك من قبل القطاع الخاص " ، لافتا الى وجود خطة سابقة لوزارة الزراعة لدعم القطاع الخاص بالحوضيات لتمكينه من التصدير .