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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 18 شباط 2020 01:50 م

كيف ستعالج الحكومة العجز المتوقع في موازنة 2020 ؟

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كيف ستعالج الحكومة العجز المتوقع في موازنة 2020 ؟

بينت  اللجنة المالية النيابية ،  الآلية المقترحة لمعالجة العجز المالي المتوقع بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2020.

وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح  صحفي :" ان الدعوات لرفع سعر بيع برميل النفط  لتفادي ارتفاع نسبة العجز ، مجازفة لن تتحقق "، مبينا :" ان مجلس النواب سيحاول إيجاد طرق لسد العجز كتحويل اموال الشق الاستثماري للتشغيلي او تقليص بعض النفقات".

واضاف :" ان الحكومة ستلجأ للاقتراض الداخلي من المصارف الحكومية والاهلية لسد العجز المتوقع في موازنة 2020″، مبينا :" ان العجز المتوقع يقدر بـ 48 تريليون دينار تخطيطي فقط ، وقد يرتفع او ينخفض بعد دارسة قانون الموازنة داخل مجلس النواب ".
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