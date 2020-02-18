كيف ستعالج الحكومة العجز المتوقع في موازنة 2020 ؟



بينت اللجنة المالية النيابية ، الآلية المقترحة لمعالجة العجز المالي المتوقع بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2020.



وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح صحفي :" ان الدعوات لرفع سعر بيع برميل النفط لتفادي ارتفاع نسبة العجز ، مجازفة لن تتحقق "، مبينا :" ان مجلس النواب سيحاول إيجاد طرق لسد العجز كتحويل اموال الشق الاستثماري للتشغيلي او تقليص بعض النفقات".



واضاف :" ان الحكومة ستلجأ للاقتراض الداخلي من المصارف الحكومية والاهلية لسد العجز المتوقع في موازنة 2020″، مبينا :" ان العجز المتوقع يقدر بـ 48 تريليون دينار تخطيطي فقط ، وقد يرتفع او ينخفض بعد دارسة قانون الموازنة داخل مجلس النواب ".