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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 18 شباط 2020 01:41 م

التعليم النيابية : اكثر من الف صاحب شهادة عليا ينضمون لطوابير العاطلين سنويا

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التعليم النيابية : اكثر من الف صاحب شهادة عليا ينضمون لطوابير العاطلين سنويا

اكدت لجنة التعليم النيابية ان اكثر من الف من اصحاب الشهادات العليا ينضمون  الى طوابير العاطلين عن العمل سنويا.

وقالت رئيسة اللجنة  غيداء كمبش في تصريح صحفي :" ان اكثر من الف من اصحاب الشهادات العليا( ماجسيتر- دكتوراه) يكملون دراستهم وينالون شهاداتهم من الجامعات العراقية سنويا "، مبينة :" ان  99% منهم لايجدون فرصة عمل ، ولو مؤقتة ،  في قطاع التعليم  ، سواء الحكومي او الخاص ، ما يعني انضمامهم لطوابير العاطلين عن العمل ".

واضافت كمبش:"  ان اغلب اصحاب الشهادات العليا يرغمون على العمل في مهن حرة اخرى لاتتلاءم مع تحصيلهم العلمي "،  مؤكدة :" ان بقاء الامر على ما هو  عليه سيولد كارثة لان الاعداد في تزايد بكل المحافظات ".

واوضحت :" ان الحلول لمعالجة اوضاعهم محدودة جدا ، ونحتاج الى رؤية وطنية تسهم في استقطاب اصحاب الشهادات بشكل اسرع في الموسسات الحكومية بمختلف عناوينها ".
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