الفتح : منح الثقة للحكومة الجديدة نهاية الاسبوع المقبل

توقع تحالف "الفتح" تحديد جلسة تمرير حكومة محمد علاوي ومنحها الثقة نهاية الاسبوع المقبل ، مبينا :" ان البرلمان بانتظار تقديم الاسماء لدراسة السير الذاتية قبل موعد الجلسة".



وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لم يكمل التشكيلة الوزارية بشكل نهائي حتى الان ، بانتظار حسم خلافاته مع الاحزاب السنية والكردية ".



واضاف :" ان الاحزاب الكردية والسنية تضغط لفرض اسماء معينة ، مما اخر علاوي بتشكيل حكومته" ، لافتا الى انه سيمضي باختيار كابينته وتقديمها للبرلمان مطلع الاسبوع المقبل".



واوضح الفتلاوي :" ان الاسماء ستقدم للاعضاء لدراسة السير الذاتية ، ومن ثم تحديد جلسة التصويت لتمرير حكومة محمد علاوي نهاية الاسبوع المقبل ومنحها الثقة ".

