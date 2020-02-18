نائب : لهذه الاسباب تعطل عمل لجنة تعديل الدستور



بين النائب عن تحالف "سائرون" عباس عليوي، سبب تعطيل عمل اللجنة النيابية المكلفة بتعديل بنود الدستور ، رغم تشكيلها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.



وقال عليوي في تصريح صحفي :" ان بعض الكتل السياسية عملت على تعطيل عمل اللجنة النيابية المكلفة بتعديل بنود الدستور لجملة من الاسباب ، ابرزها انها غير معنية بالاحتجاجات الاخيرة وتتمتع باستقرار سياسي”، لافتا الى :" ان التعطيل والتسويف وراء عدم اتخاذ اللجنة اجراءات حقيقية لتعديل الدستور ".



واضاف :" ان اللجنة ستبدأ بعملها بشكل فعلي خلال الفصل التشريعي الجديد كون تعديل الدستور مطلبا جماهيريا لا يمكن تسويفه" ، مبينا :" ان اللجنة ستناقش تعديل المادة 140 للمناطق المتنازع عليها وتحويل النظام لشبه رئاسي".



يذكر ان لجنة تعديل الدستور المكونة من 18 نائبا لم تستمر بعقد اجتماعاتها بشكل منتظم بسبب خلافات حادة، فضلا عن وجود تقاطعات كبيرة في وجهات النظر شلّت عمل اللجنة التي لم تتمكن من الاتفاق على اي تعديل .