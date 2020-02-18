كواليس الساعات الأخيرة في تشكيل حكومة علاوي قبل إعلانها

قالت مصادر نيابية، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيعلن على الأرجح عن تشكيلة الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل.



يأتي ذلك، عقب انتهاء الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع قادة الكتل السياسية في البلاد، لبحث أسماء الوزراء المرشحين في الحكومة الجديدة.



وذكر مصدر نيابي أن "رئيس الوزراء المكلف عقد اجتماعاً موسعاً مع قادة الكتل السياسية في إطار مباحثاته لاستكمال كابينته الوزارية وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها".



وأضاف المصدر أن "الكابينة الوزارية من المرجح تقديمها نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل".



وأعلن علاوي في وقت سابق عن طرح تشكيلته الوزارية على مجلس النواب العراقي خلال الأسبوع الحالي.



وقال علاوي، في تغريدة على حسابه في تويتر: "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".



وأضاف: "سنطرح أسماء هذه الكابينة، خلال الأسبوع الحالي، بعيدا عن الشائعات والتسريبات، ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".



وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد كلّف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.



وتعهد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهّد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.

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