بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 18 شباط 2020
آخر الأخبار
ساحات التظاهر العراقية.. تدعو إلى تشكيل تكتل سياسي يتبنى نظام الدولة المدنية متظاهرون يطالبون الركابي بتشكيل الحكومة.. والذي يتعهد بتشكيل لجنة استشارية من كل ساحات الاعتصام بورتيمونينسي البرتغالي يقدم لاعبه الجديد " ميمي " الى وسائل الاعلام الدليمي: اتفاق ثلاثي في مجلس النواب لرفض تمرير كابينة توفيق علاوي بعد تهديد الطلاب المعتصمين بالفصل.. مطالبات بإقالة رئيس جامعة البصرة مسيرة تضامنية في ساحة اعتصام الناصرية دعما لزخم الاعتصام الزراعة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك والاستعداد للتصدير كيف ستعالج الحكومة العجز المتوقع في موازنة 2020 ؟ التعليم النيابية : اكثر من الف صاحب شهادة عليا ينضمون لطوابير العاطلين سنويا الفتح : منح الثقة للحكومة الجديدة نهاية الاسبوع المقبل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 18 شباط 2020 12:55 م

3 سيناريوهات لمحاكمة البشير أمام الجنائية الدولية

البشير

قدم وزير الإعلام السوداني الناطق باسم الحكومة، فيصل محمد صالح،  ثلاثة سيناريوهات لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ومشتبه بهم آخرين أمام محكمة الجنايات الدولية.

وقال الوزير السوداني لرويترز: "أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا، ومن ثم يمثلون أمامها في الخرطوم، أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة، أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية".

استجواب البشير في قضايا فساد و"ارتباط بعناصر إرهابية"ولم يستبعد صالح محاكمة البشير والمشتبه بهم في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور في لاهاي، قائلا: "قد يتم إرسال البشير والمشتبه بهم إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار الناطق باسم الحكومة الانتقالية إلى أن أي قرار سيحتاج موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين.
وفي وقت سابق، كشف عضو مجلس السيادة محمد التعايشي عن اتفاق أبرم مع جماعات مسلحة في دارفور على تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية لمواجهة العدالة في لاهاي.
من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية "خطوة ضرورية" لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
نشطاء

"الجارديان".. ترصد استخدم القتل والاختطاف في ترويع نشطاء العراق 18 شباط 2020 12:41 م

1

وفاة مدير مستشفى مدينة "ووهان" بفيروس كورونا 18 شباط 2020 12:22 م

النهضة

رياض جراد: حركة النهضة الإخوانية تشكل خطراً كبيراً على تونس 18 شباط 2020 12:16 م

انفجارات

​4 تفجيرات جديدة تهز الحدود السورية اللبنانية 18 شباط 2020 11:39 ص

كورونا

الصحة العالمية تعلن عن تراجع الإصابات بفيروس كورونا 17 شباط 2020 10:12 م

ميسي

برشلونة يرد على أنباء تآمر الإدارة ضد ميسي و بيكيه 17 شباط 2020 08:31 م

الفيضانات في بغداد

مقتل شخص واضطراب حركة النقل جراء فيضانات "خطيرة" في بريطانيا 17 شباط 2020 01:09 ص

كورونا

وزارة الصحة: خلو الطلاب السعوديين العشرة القادمين من ووهان الصينية من فيروس كورونا 16 شباط 2020 11:28 م

التعليقات