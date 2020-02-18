3 سيناريوهات لمحاكمة البشير أمام الجنائية الدولية

قدم وزير الإعلام السوداني الناطق باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، ثلاثة سيناريوهات لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ومشتبه بهم آخرين أمام محكمة الجنايات الدولية.



وقال الوزير السوداني لرويترز: "أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا، ومن ثم يمثلون أمامها في الخرطوم، أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة، أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية".



استجواب البشير في قضايا فساد و"ارتباط بعناصر إرهابية"ولم يستبعد صالح محاكمة البشير والمشتبه بهم في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور في لاهاي، قائلا: "قد يتم إرسال البشير والمشتبه بهم إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار الناطق باسم الحكومة الانتقالية إلى أن أي قرار سيحتاج موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين.

وفي وقت سابق، كشف عضو مجلس السيادة محمد التعايشي عن اتفاق أبرم مع جماعات مسلحة في دارفور على تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية لمواجهة العدالة في لاهاي.

من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية "خطوة ضرورية" لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

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