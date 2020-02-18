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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 18 شباط 2020 12:54 م

محلل سياسي : الكتل تكرر سيناريو عبد المهدي مع المكلف محمد علاوي

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محلل سياسي : الكتل تكرر سيناريو عبد المهدي مع المكلف محمد علاوي

وصف المحلل السياسي واثق الهاشمي،  رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بانه :"  يعيش ظروف  سلفه المستقيل عادل عبد المهدي في الساعات الاخيرة لتشكيل حكومته ".

وقال الهاشمي  في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية تكرر سيناريو عبد المهدي مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، باعطائه  الحرية في الاختيار ومن ثم استغلال الساعات الاخيرة لفرض اسماء معينة وشروطها عليه ".

واوضح :" ان  الكتل الشيعية اشترطت على علاوي خروج التحالف الدولي من العراق ومن ثم احرج  في الساعات الاخيرة من قبل بارزاني والحلبوسي ببقاء التحالف الدولي مقابل دعم حكومته والتصويت لكابينته ".

واضاف الهاشمي :" ان شروط الحلبوسي وبارزاني باتت حجر  عثرة امام محمد علاوي ووضعته بحرج كبير امام الكتل الشيعية ، خاصة وانه ليست لديه كتلة ساندة له ".

وافاد :"  ان علاوي حتى الان اكمل  اسماء مرشحي  16 وزارة  من كابينته الحكومية ، ومازال يحاور من اجل حسم الاخرى مع الاكراد لاصرارهم على بقاء فؤاد حسين ورفض علاوي له"،  مبينا :"  ان التحالف الشيعي قادر على تمرير حكومة محمد علاوي ، دون الاكراد والحلبوسي ، الا انه لا يريدها حكومة شيعية بحتة "..
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أخر تعديل: الثلاثاء، 18 شباط 2020 12:56 م
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