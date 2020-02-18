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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 18 شباط 2020 12:16 م

رياض جراد: حركة النهضة الإخوانية تشكل خطراً كبيراً على تونس

النهضة

قال المتحدث الرسمي باسم اتحاد الطلاب في تونس، رياض جراد، أن حركة النهضة الإخوانية التونسية أصبحت مؤخرا خطرا شديدا على البلاد بسبب السياسات التي تنتهجها.

وأضاف جراد،  يوسف الشاهد وحركة النهضة وهي التابعة لتنظيم الإخوان في تونس أصبحت تمثل خطراً كبيراً على الدولة التونسية، لافتا إلى أن هذه الحركة باتت تشكل خطراً على مستوى الديمقراطية في البلاد، في الوقت الذي يسعى فيه الشاهد إلى ضرب الإعلام والضغط عليه لتأمين خروجه من السلطة والحيلولة دون تناول ملفاته و كل ما تعلق به من تجاوزات وانحراف بالسلطة خلال فترة حكمه .

وأشار إلى إنه على إثر استدعاء فريق مجموعة من الصحفيين نشروا وثائق تفضح التنظيم السري لحركة النهضة للتحقيق معهم اليوم لدى الفرق الأمنية، يخلف الأعراق والقوانين فضلا عن مخالفته الصريحة للدستور.

ع د

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