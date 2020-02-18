تظاهرات العراق.. نتائج محدودة وتأسيس قواعد عمل جديدة في الحركة السياسية

أكد مراقبون، أن تظاهرات الشعب العراقي، حققت نتائج محدودة على الصعيد السياسي، لكن الندوب التي تركتها حركة الاحتجاج العراقية في جسد العملية السياسية كثيرة.

وأضافوا أن أنها تلك التظاهرات أسست، قواعد عمل جديدة، سيضطر اللاعبون الأساسيون إلى أخذها في الاعتبار، فيما لو أرادوا البقاء ضمن أجواء اللعبة.

من جانبه، يقول الإعلامي أحمد ملا طلال، إن على أقطاب النظام في بلاده أن يعوا، أن "المعادلة قد تبدلت بشكل لن تنفع معها الآليات التي اعتادوا على اعتمادها طيلة 17 سنة في تسيير أمور البلد".

،وأضاف "أما إن استمروا في عنادهم وأصروا عليه، فالذي سيتبدل، عاجلاً أم آجلاً، ليس المعادلة والآليات فقط، بل النظام بأكمله".

ويضع كثيرون قراري البرلمان القاضيين بتشكيل مفوضية جديدة، من القضاة حصراً، تتولى الإشراف على الانتخابات، وتشريع قانون انتخابي جديد وفق صيغة الدوائر المتعددة للمحافظة الواحدة، ضمن سلة مكاسب الحراك الذي انطلق مطلع تشرين الأول الماضي.

ولكن حتى هذا المكسب، هو بالنسبة إلى آخرين، شكلي، ما دامت الانتخابات نفسها ستجرى تحت سطوة السلاح المنفلت الذي تملكه الميليشيات الموالية لإيران، ما يعني أنها ستكون هي المتحكمة في شكل البرلمان المقبل.

ويقول الناشط السياسي البارز مهند الكناني، الذي طرح نفسها مرشحاً لرئاسة حكومة مؤقتة في العراق، "لا قيمة لأي قوانين انتخابية، ما لم تسبقها آليات لنزع سلاح الأحزاب وإسقاط مقاعدها، في حال ثبوت تسلحها أو عمالتها أو تمويلها من الخارج".

ويحاول باحثون وكتاب، على غرار علاء اللامي، تطوير صيغة الاحتجاج الشعبي، إلى نوع من الفعل السياسي، لضمان تحقيق التغيير المنشود، عندما تتاح الفرصة، بالأدوات الديمقراطية.

ويقول اللامي "منذ الشهر الأول للانتفاضة، دعا كتاب وناشطون إلى تشكيل لجان قاعدية في ساحات التظاهرة، تنتخب مجالس شعبية في المحافظات، وهذه المجالس تنتج قيادة على المستوى الوطني".

وأضاف "تردد كثيرون وتأخر المشروع كثيراً، وأعتقد أن الحل الآن في العودة إليه أو إلى ما يشبهه، ولتكن البداية مثلاً في هيئة لجان للحوار والتنسيق بين الساحات في المحافظات المنتفضة".