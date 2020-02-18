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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 18 شباط 2020 11:39 ص

​4 تفجيرات جديدة تهز الحدود السورية اللبنانية

انفجارات

 
هزت 4 تفجيرات  اليوم الثلاثاء، بلدة القاع اللبنانية على الحدود مع سوريا، وفق ما ذكر مصدر عسكري، مؤكدا أن تفجيرين منها وقعا قرب موقع للجيش ومركز للمخابرات داخل البلدة.

وأفادت سكاى نيوز  نقلا عن مصادر في لبنان، إصابة 13 شخصا من جراء التفجيرات الأربعة الجديدة، فيما ناشد رئيس البلدية بشير مطر عبر وسائل الإعلام، أهالي البلدة ملازمة منازلهم خشية وجود انتحاريين آخرين.


وقال الجيش اللبناني في بيان: "أقدم أحد الانتحاريين الذي كان يستقل دراجة نارية على رمي قنبلة يدوية باتجاه تجمع للمواطنين أمام كنيسة البلدة، ثم فجر نفسه بحزام ناسف، تلاه إقدام شخص ثانٍ يستقل دراجة على تفجير نفسه في المكان المذكور".
وتابع البيان: "ثم أقدم شخصان على محاولة تفجير نفسيهما، حيث طاردت وحدة من مخابرات الجيش أحدهما مما اضطره إلى تفجير نفسه دون إصابة أحد، فيما حاول الانتحاري الآخر تفجير نفسه في أحد المراكز العسكرية، إلا أنه استُهدف من قبل العناصر، مما اضطره أيضاً إلى تفجير نفسه دون التسبب بإيذاء أحد".


واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات إضافية إلى البلدة، وباشرت وحدات الجيش تنفيذ عمليات دهم وتفتيش في البلدة ومحيطها بحثا عن أشخاص مشبوهين.
وتأتي هذه التفجيرات بعد 4 تفجيرات انتحارية هزت البلدة، الاثنين، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح، بالإضافة إلى مقتل 4 انتحاريين.
وأشار مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" إلى أن "اشتباكات تدور بين الجيش اللبناني ومسلحين على أطراف البلدة بعد دوي التفجيرات".
وأعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تصريحات صحفية منع تجول النازحين السوريين في بلدتي القاع وراس بعلبك المجاورة، مؤكدا أن "الموضوع الأمني اليوم فوق كل اعتبار".

ع د

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