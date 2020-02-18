الإعلام الأمني : القبض على مسؤول تمويل داعش الإرهابي في كركوك

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن القبض على المسؤول الإداري لتمويل عصابات داعش الإرهابي في محافظة كركوك.



وقالت الخلية في بيان، لها : تمكنت قوة من اللواء ١٩ الفرقة الخامسة من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤/إرهاب المدعو(هـ. خ. م) وهو المسؤول الإداري لتمويل العصابات الارهابية المختبئة في كركوك”.



وأضافت ان “عملية القبض جاءت اثر توفر معلومة استخبارية دقيقة رصدت تحركاته في ناحية الرشاد ونصب كمين محكم في احد السيطرات المفاجئة ضمن قاطع الفوج الأول اللواء”.



وأكدت انه “تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

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