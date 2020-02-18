ضبط عجلتين مخالفتين بمواد غير مستوفية للمواصفات في منفذ زرباطية الحدودي مع ايران

ضبطت هيئة المنافذ الحدودية/منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط عجلتين الاولى محملة بمادة /الصحيات/ غير مستوفية للمواصفات استنادٱ إلى كتاب الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بعد إنجاز معاملتها الكمركية داخل المنفذ.



وقال بيان للهيئة : ان شعبة البحث والتحري وخارج الحرم الكمركي ضبطت العجلة الاولى المحملة بالصحيات والعجلة الثانية المحملة (هيترات كهربائية ) الذي يغاير ما مثبت بالتصريحة الكمركية (مصنعات حديدية) .