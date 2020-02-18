العطلة الربيعية في اقليم كردستان تبدأ في الحادي عشر من الشهر المقبل وتنتهي في الثالث والعشرين منه

حددت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان، ، موعد وفترة للعطلة الربيعية لمدارس الإقليم.

وقالت الوزارة في بيانانه" بحسب جدول عطل الوزارة والمرسل الى جميع مديريات التربية في إقليم كردستان ستكون هناك عطلة لمدة 15 يوما في شهر آذار للتربية.

وأضافت ان" موعد العطلة الربيعية رسمياً سيكون اعتبارا من 11 اذار المقبل وحتى 23 منه"، مشيرة الى" عودة الدوام في الـ 24 من اذار 2020".