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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 18 شباط 2020 10:55 ص

نائب كردي : رواتب موظفي الاقليم ستصرف خلال الايام القليلة المقبلة

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نائب كردي : رواتب موظفي الاقليم ستصرف خلال الايام القليلة المقبلة



اكد مقرر اللجنة المالية النيابية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني احمد الصفار  ان رواتب موظفي اقليم كردستان، سوف تصرف قريباً،  مبينا ان سبب تأخير صرف الرواتب فني.

وقال الصفار في تصريح صحفي ان : قضية تأخر صرف رواتب موظفي اقليم كردستان من قبل بغداد قضية فنية، فهناك جدول لتوزيع الرواتب يبدأ من يوم 15 الى يوم 25.

وأضاف ان : صرف رواتب الاقليم سيكون خلال الايام القليلة القادمة، خصوصاً نحن الآن نعمل وفق الموازنة المؤقتة، الى حين تشكيل الحكومة الجديدة، واقرار موازنة 2020

وتابع الصفار :  نرسل رسائل اطمئنان الى موظفي اقليم كردستان، بان الرواتب سوف تصرف خلال الأيام القليلة القادمة، فلا يوجد مشكلة تسبب في تأخير الرواتب او مشكلة في الإيرادات.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كردستان اعلنت  امس ان الحكومة الاتحادية في بغداد لم ترسل الى الان اموالا الى الاقليم الامر الذي ادى الى حدوث تأخير في دفع الرواتب.

وعزا المتحدث باسم الوزارة احمد عبد الرحمن في مؤتمر صحفي عدم ارسال الاموال الى الاقليم لاسباب ادارية، قائلا "نحن على تواصل مع الحكومة الاتحادية لحل هذه المشكلة.

واضاف ان حكومة الاقليم تعتمد على ثلاثة موارد في تأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين اثنان منها من داخل الاقليم، والاخر من بغداد.
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