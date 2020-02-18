حكومة العراق تسابق الشارع.. وتحالف سياسي يكبح خيارات علاوي

على وقع التظاهرات المستمرة الرافضة لتكليف محمد علاوي تشكيل الحكومة، يسرع الأخير مشاوراته مسابقاً الشارع من أجل الخروج بتشكيلة قد ترضي المحتجين والأطراف السياسية على السواء.

وفي هذا السياق، عقد علاوي، مساء الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع قادة الكتل السياسية من أجل التشاور حول الحكومة.

وذكر المصدر أن "علاوي عقد اجتماعاً موسعاً مع قادة الكتل السياسية في إطار مباحثاته لاستكمال كابينته الوزارية وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها".

وأضاف أن "الكابينة الوزارية من المرجح تقديمها نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل".

كما كشفت مصادر، أن علاوي سيقدم كابينة وزارية غير مكتملة، مكونة من 19 وزيراً، وسيؤخر عدداً من الوزرات.

وتعكس اللقاءات التي أجراها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والذي يتزعم تحالف القوى، مع كبار المسؤولين السياسيين في إقليم كردستان العراق، مخاوف الأطراف السياسية السنية والكردية من التهميش في حكومة علاوي، المرتقب إعلانها وعرضها في البرلمان هذا الأسبوع.

وأوضحت مصادر أن الطرفين ما زالا متمسكين بحصصهما ومناصبهما في الحكومة التي سيرأسها علاوي، في حين تركت باقي التحالفات، الحرية لرئيس الوزراء في اختيار الأشخاص المناسبين لتشكيلته الوزارية.

وأضاف: إن تمسك المكونين قد يصعب المهمة على رئيس الوزراء المكلف، مشيراً إلى أن: هذا الأمر سيؤسس للكثير من العراقيل التي تقف أمام تمرير التشكيلة الحكومية والتصويت عليها داخل مجلس النواب.

وأشارت المصادر إلى أن: المشكلة التي تواجهنا، هي عدم وجود كتلة معينة، قد تبنت علناً تكليف علاوي، برغم أن الجميع يعلم بأنه جاء بتوافق قائمتي سائرون والفتح، ومن ثم قد تعود تجرية رئيس الحكومة المستقيل، عادل عبد المهدي، الذي كان هو الآخر يفتقد للداعمين له في مجلس النواب.

وطالبت الكتل السياسية رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، بضرورة قيامه بتدقيق السيـر الذاتيـة للمرشحيـن، والذي يعتزم اختيارهم لشغل الحقائب الوزارية في حكومته المؤقتة، قبل تقديم تلك الأسماء رسمياً إلى مجلس النواب لمنحهم الثقة، وذلك للتقصي عن انتماءاتهم وميولهم الحزبية.

وأكد مراقبون، أن المشهد السياسي العراقي، حالياً، معقد جداً، بسبب خلافات علاوي مع القوى السياسية، وهذه الخلافات سوف تخلق أزمات، سيكون لها أثر كبير في الشارع العراقي، الذي ما زال يشهد تظاهرات منذ أكثر من خمسة أشهر، وربما هناك جهات سياسية، تدفع بأنصارها إلى التظاهرة لزيادة الزخم الرافض لعلاوي، مع اقتراب قدومه إلى البرلمان.

يذكر أن علاوي كان أعلن الأسبوع الماضي عن طرح كابينته الوزارية على مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي. وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي: "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".

كما أضاف "سنطرح أسماء هذه الكابينة، خلال الأسبوع الحالي، بعيداً عن الشائعات والتسريبات، ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

في المقابل، لا يزال المتظاهرون متمسكين برفض اسم علاوي وزير الاتصالات السابق، باعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها ضمن حركة احتجاجية غير مسبوقة، انطلقت في الأول من أكتوبر، وتعرّضت للقمع في كثير من المحطات وقتل فيها نحو 550 شخصا.

وخلال الأيام الماضية، شهدت العاصمة العراقية ومحافظة الجنوب بالإضافة إلى كربلاء والنجف تجدداً للمسيرات الرافضة له، والمتمسكة بمطالب المنتفضين وعلى رأسها حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

ومساء الاثنين، شهد وسط بغداد اشتباكات بين الأمن والمحتجين، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق وجروح جراء استخدام بنادق الصيد، بحسب ما أفادت مصادر طبية.