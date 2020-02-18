نائبة عن ديالى : اكثر من الفين من أصحاب الشهادات العليا في المحافظة يواجهون مصيرا مجهولا







اكدت النائبة عن محافظة ديالى غيداء كمبش ان اكثر من 2000 من اصحاب الشهادات العليا في المحافظة يواجهون مصيرا مجهولا،”.



وقالت كمبش في بيان ان ملف أصحاب الشهادات العليا في ديالى الذين يزيد عددهم على 2000 كارثة أخرى فهم يعانون من البطالة منذ سنوات رغم أنهم يمثلون ثروة وطنية وخبرة وكفاءة لكنها معطلة ويواجهون للأسف مصيرا مجهولا رغم قضائهم سنوات طويلة من أجل الظفر بالشهادات العليا”.





وأضافت، أن “الفساد والبيروقراطية في تنفيذ القوانين والمحسوبية وعدم وجود رؤية حكومية شاملة لاستيعاب الشهادات العليا في مؤسساتها أسهمت في ولادة مأساتهم”، مؤكدة أن “تظاهر أصحاب الشهادات العليا في بعقوبة جرس انذار سيقودنا الى انفجار شعبي آخر لا يتوقف عند حدود ديالى . ”.



وشددت على “ضرورة ايجاد حلول جذرية لملف جيش العاطلين من اصحاب الشهادات العليا لان اوضاعهم صعبة للغاية خاصة وان اغلبهم من دون اي وظيفة منذ سنوات“. داعية “الحكومة الى ضرورة تبني قضيتهم وفق اطار يسهم في توفير حلول جذرية لأوضاعهم بعيدا عن القرارات التي لا تعالج المشكلة بشكل شامل وسريع.