يونامي تندد باستهداف المتظاهرين باسلحة الصيد في بغداد



نددت الامم المتحدة في العراق (يونامي) باستهداف المتظاهرين باسلحة الصيد في ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها وسط العاصمة بغداد.

وقالت البعثة في بيان انها تواصل متابعة وتوثيق استهداف المتظاهرين السلميين ببنادق الصيد على الطريق الرابط بين ساحتي التحرير والخلاني في بغداد مساء 14، و15، و16 من شهر شباط الجاري مما ادى الى اصابة 50 شخصا على الاقل وكذلك اصابة عدد من افراد الامن بواسطة كريات من أسلحة الصيد أو الحجارة أو قنابل المولوتوف.

.

وادانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، جنين هينس بلاسخارت ، بشدة استخدام بنادق الصيد ضد الممحتجين، التي تسببت (مرة أخرى) في أعداد كبيرة من الإصابات في الاحتجاجات الأخيرة.

ودعت بلاسخارت السلطات إلى منع استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عنها مؤكدا إن النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة ، مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض وولاءات غير واضحة ، يمثل مصدر قلق أمني خطير يجب معالجته بشكل عاجل وحاسم.