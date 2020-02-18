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الثلاثاء, 18 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 18 شباط 2020 10:45 ص

الخالدي :تشكيلة الحكومة المؤقتة اكتملت وهي جاهزة للتصويت لو تم عقد جلسة برلمانية

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الخالدي :تشكيلة الحكومة المؤقتة اكتملت وهي جاهزة للتصويت لو تم عقد جلسة برلمانية



اكدت كتلة بيارق الخير النيابية انتهاء رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي من إكمال كابينته الوزارية، وترشيح الوزراء الجدد لشغل الحقائب الوزارية

‎وقال رئيس الكتلة، النائب محمد الخالدي، ان»تشكيلة الحكومة المؤقتة اكتملت وهي جاهزة للتصويت حاليا لو تم عقد جلسة برلمانية «.‎وبشأن المعايير التي تم بموجبها اختيار المرشحين الجدد للحقائب الوزارية، .
واوضح الخالدي ان» رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، التقى بنحو 100 شخصية من مختلف الأطياف والمكونات، واختار منهم 22 وزيراً عدا بعض الوزارات التي وضع لها أكثر من خيار أو بديل في حال لم يمضِ المرشـح أمام البرلمان». مبينا أن»علاوي لم يطلع أحداً من المقربين على أي اسم من الأسماء التي اختارها لشغل المناصب الوزارية في كابينته الجديدة «.


وكان رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، اجتمع مع قادة الكتل السياسية لطرح اسماء المرشحين الجدد في كابينته المؤقتة، ليتسنى لأعضاء مجلس النواب معرفة الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية.

وقال النائب عن تحالف سائرون، علي اللامي، في حديث صحفي: ان « علاوي سيقدم 19 مرشحا لكابينته المؤقتة، عدا 3 وزراء سيؤخر تقديمهم لاحقا، وربما تكون وزارتا المالية والبلديات ووزارة أخرى «. مبينا ان « رئيس الوزراء المكلف لم يختر المتحزبين والأسماء التي حاولت فرضها الأحزاب عليه «. مرجحا امكانية تمرير كابينة علاوي خلال هذا الاسبوع.
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