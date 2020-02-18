نائبـة عن بابل : لن نصوت على حكومة علاوي ما لم يتم التعهد باعادة النازحين نازحي جرف الصخر





تعهدت النائبة عن محافظة بابل مها الجنابي بعدم التصويت على التشكيلة الوزارية التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي تقديمها امام البرلمان ، مالم تعد الحكومة الجديدة بارجاع النازحين الى مناطق شمال بابل واعمار مناطقهم والكشف عن المغيبين في منطقة ( الاسكندرية _ جرف الصخر والحصوة ) .



وقالت الجنابي ، في تصريح صحفي ، انها " ستصوت لمنح الثقة للحكومة الجديدة مع عدد من النواب المستقلين بعيدا عن توجهات الكتل اذا جاءت التشكيلة الوزارية المؤقتة ، متوافقة مع مطالب الشارع والتظاهرات الشعبية المطالبة بتحقيق الاصلاح.