نائب كردي: رشحنا 5 شخصيات لثلاث حقائب وزارية في حكومة علاوي المؤقتـة





أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم أن المكون الكردي سيحصل على ثلاث حقائب وزارية في الكابينة التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي تقديمها الى مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي .







وقال عبد الكريم في تصريح صحفي ، إن " الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني سيكون لهما تمثيل في حكومة علاوي المؤقتة ، وكذلك باقي الأحزاب الكردية الأخرى التي لديها استحقاقات في الحكومة "، مشيرا الى ترشيح خمس شخصيات لثلاث حقائب وزارية ، ليتسنى لعلاوي اختيار شخصية واحدة منهم للوزارات المعنية.









وأضاف ، أن " المباحثات مازالت جارية بشأن اختيار الوزراء الجدد من بين اولئك المرشحين "، مرحجا ان يقدم علاوي كابينته الوزارية باسرع وقت الى مجلس النواب من أجل التصويت على منحها الثقة .