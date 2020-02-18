علاوي يبلغ رؤساء الكتل السياسية بتشكيلته الوزارية

اجتمع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع قادة الكتل السياسية في البرلمان، وناقش معهم ضرورة إقرار كابينته الوزارية.

وقد عقد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اجتماعاً موسعاً مع قادة الكتل السياسية في إطار مباحثاته لاستكمال كابنيته الوزارية وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها.



وذكرت مصادر، أن الكابينة الوزارية من المرجح تقديمها نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل، فيما لم تكشف تفاصيل اخرى.



وأعلن رئيس الوزراء المكلّف، محمد توفيق علاوي، عن طرح كابينته الوزارية على مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي، فيما رجح النائب عن تحالف البناء حنين قدو عبر حديثه للمربد أن تعقد جلسة البرلمان الخاصة بتمرير كابينة علاوي الوزارية يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين. وقال مصدر مقرب من علاوي ان التحالف الكردستاني يصر على تسلم حقيبة المالية فقط .



فيما قال النائب عن كتلة صادقون فاضل الفتلاوي ان كتلته لم تبلغ بعد بموعد عرض الكابينة الوزارية على نيل الثقة ، ولفت في تصريح محلي امس الى ان علاوي ابلغ الكتل مساء الاثنين بتفاصيل اسماء تشكيلته الوزارية وناقش معهم جميع الخيارات .