إسرائيل لـ"الملالي" بعد دك مواقع الحرس الثوري قرب مطار دمشق: اخرجوا

مراقبون: العقيدة العسكرية الإسرائيلية الجديدة تتبنى تحويل سوريا إلى "فيتنام إيران"





أكد مراقبون أن تأكد قيام الضربة الإسرائيلية الأخيرة بدك مواقع الحرس الثوري الإيراني في سوريا وبالقرب من مطار دمشق، بعدما نشرت صورا بالأقمار الصناعية لحجم الخسائر الفادحة في صفوف الحرس الثوري يؤكد أن الرسالة الإسرائيلية للملالي في دمشق: اخرجوا.

وقال المراقبون: إن العجز الفاضح للملالي في الرد على إسرائيل يفضح أكذوبة القوة الإيرانية من ناحية ويؤكد أن استباحة تل أبيب لإيران كلها في أي وقت قادم لن يقابل بأي اعتراض من جانبها!



وكان قد كشف موقع ImageSat International، عن وقوع أضرار جسيمة في مواقع فيلق الحرس الثوري الإيراني بالقرب من مطار دمشق الدولي، حيث استهدفت خمس غارات إسرائيلية مخازن أسلحة وصواريخ بمحيط مطار دمشق في 13 فبراير الجاري، وإحداها استهدفت مواقع الفرقة الأولى لواء 91، في الكسوة جنوب العاصمة السورية، بحسب ما نقلته صحيفة "Jerusalem Post" الإثنين الماضي.



وبحسب الصحيفة، فإن الغارات الإسرائيلية أصابت مستودعات ومقرات ومخابئ للحرس الثوري، وألحقت الأضرار بالبنى التحتية والمباني المحيطة بمطار دمشق.

ووفقًا لتقييم (ISI)، تظهر سلسلة من صور الأقمار الصناعية الأضرار التي لحقت بالمباني المحيطة بالمطار، حيث شملت الأضرار مقر ومستودع تابع للحرس الثوري بالقرب من مدرج المطار. بالإضافة إلى تدمير مستودع آخر بالكامل فيما تضرر مخبأ بشكل جزئي.

إلى ذلك أكدت الصحيفة أن الغارات استهدفت ثلاث مناطق مختلفة في محيط المطار.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد سقوط 7 قتلى من قوات النظام والحرس الثوري الإيراني في القصف الإسرائيلي الذي استهدف بعض المواقع بمحيط مطار دمشق الدولي.

ورأى مراقبون، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع إيرانية للحرس الثوري في دمشق وأطرافها، ليست جديدة، لكنها تحمل أبعاداً ما يجعل منها ضربة موجعة لنفوذ طهران في سوريا وظلال قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري قاسم سليماني الذي قتلته واشنطن بداية الشهر الماضي.

وقال مسؤول غربي، وفق تقرير نشرته الشرق الأوسط، إن تل أبيب باتت أكثر قناعة بأن روسيا لم تعد قادرة على ضبط نفوذ إيران في سوريا، لذلك قررت تكثيف القصف رغم تحفظات موسكو».

ونجحت في قتل أربعة من الحرس الإيراني بينهم اثنان رفيعا المستوى، إذ أفاد موقع «جنوبية» اللبناني، بمقتل الجنرال رضائي محمدي مدير شؤون نقل قوات «الحرس الثوري» في قدسيا، والجنرال حاج حسين «مسؤول تذخير القوات الإيرانية في سوريا» بقصف منزله قرب مطار دمشق.

ويشير المراقبون، الى أن وزير الدفاع الاسرائيلي الجديد، مقتنع تماما بتحويل سوريا الى فيتنام إيران وقال نفتالي بينيت، لا بد أن نتحول من العمل الوقائي إلى العمل الهجومي على اعتباره الإجراء الوحيد الذي يضمن لنا طرد إيران خارج سوريا. وإننا نقول لهم - أي الإيرانيين - ستتحول سوريا إلى فيتنام الإيرانية، وستواصلون النزف حتى مغادرة آخر جندي إيراني الأراضي السورية.

والخلاصة الضربات الاسرائيلية الأخيرة ضد مواقع الحرس الثوري الإيراني في دمشق هى الأقوى وتؤكد أنه لا مكان في سوريا لإيران بعد مقتل قاسم سليماني.