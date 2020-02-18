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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 18 شباط 2020 12:00 ص

وزارة النقل ترسل 20 باص للعمل بنينوى

وزير النقل عبد الله لعيبي
أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، الإثنين، ارسال ٢٠ باص نقل داخلي نوع (king long) للعمل بين المناطق والمدن داخل محافظة نينوى لخدمة أهالي الموصل.
وقال لعيبي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "ارسال هذه العجلات جاء لتفعيل واقع النقل في المحافظات المحررة وتذليل كل المعوقات امام الخطط التشغيلية والخدمية لاسيما مدينة الموصل الحدباء عبر باصات الشركة العامة لنقل للمسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل".

وبين لعيبي أن "عدد الباصات التي تعمل داخل المحافظة أصبحت (٣٧) باصاً عاملة بين جانبي ومناطق محافظة نينوى لتفعيل النقل وتعزيز واقع الخدمات بين جانبي المدينة والمتمثلة باحياء النقل الجماعي لعموم مناطق الموصل وكذلك من وإلى المحافظة".

يذكر ان وزارة النقل متمثلة ب‍الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود خصصت في وقت سابق ١٧ باصاً الى محافظة نينوى كخطوة اولية لتفعيل النقل الجماعي في المحافظة وتم تعزيزها اليوم كخطوة ثانية بارسال (٢٠) باص.
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