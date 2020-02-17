فلسطينيون يعتصمون أمام نادي حيفا شرقي بغداد

إعتصم لاجئون فلسطينيون في نادي حيفا شرقي بغداد، للتنديد بإجراءات اتخذتها مفوضية شؤون اللاجئين.

وجاء الإعتصام الذي دعا له ناشطون فلسطينيون للفت الأنظار إلى سلسلة مضايقات عرضتهم لها مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أبرزها إلغاء بدلات السكن لمئات الفلسطينيين في العراق، و تأخير غير مبرر لمقابلات مقررة مسبقا معهم لتصحيح موقفهم القانوني والإنساني.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بالعودة إلى فلسطين وإطلاق سراح معتقلين في السجون العراقية بعضهم معتقل منذ الغزو الأميركي للعراق، والكشف عن مصير من تم اختطافهم.

وغابت عن الإعتصام السفارة الفلسطينية في بغداد حيث إنتقد المشاركون عدم وجود أي من موظفي السفارة رغم علمهم المسبق بمكان وموعد التجمع.