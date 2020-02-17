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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 11:41 م

مقتل جندي وإصابة آخر بهجوم "لداعش" في جلولاء

الهجوم المسلح على ملعب بالشرقاط
افاد مصدر امني، الاثنين، بأن جنديا قتل وأصيب آخر بهجوم "لداعش" في جلولاء.
وقال المصدر، ان "عناصر من داعش هاجموا نقطة امنية في مدخل ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى، ما ادى الى مقتل جندي وإصابة آخر".

واضاف ان "القوات الامنية صدت الهجوم"، مشيرا الى انه "تم نقل الجريح إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".
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