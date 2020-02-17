مستشفى العالمي تحصل على شهادة (HSE-MS) من سويسرا

حصلت مستشفى العالمي للاختصاصات الجراحية في بغداد، على شهادة (HSE-MS) العالمية من سويسرا.
وجاء ذلك تطبيقاً لمعايير الجودة العالمية وتنفيذ كل المتطلبات اللازمة لذلك بعد تطبيق المستشفى لكل المعايير واجتيازها معايير إدارة الجودة العالمية وحصولها شهادة ايزو (9001:2015) و (14001:2015).
كما حصلت على هذه الشهادة حصل بعد التزام وتطبيق المستشفى بأعلى معايير الجودة و استمرارها بهذا الأداء المتميز منذ تأسيسها.
ويعد هذا الإنجاز هو اول من نوعه في الصحة بالعراق.
وجاء ذلك تطبيقاً لمعايير الجودة العالمية وتنفيذ كل المتطلبات اللازمة لذلك بعد تطبيق المستشفى لكل المعايير واجتيازها معايير إدارة الجودة العالمية وحصولها شهادة ايزو (9001:2015) و (14001:2015).
كما حصلت على هذه الشهادة حصل بعد التزام وتطبيق المستشفى بأعلى معايير الجودة و استمرارها بهذا الأداء المتميز منذ تأسيسها.
ويعد هذا الإنجاز هو اول من نوعه في الصحة بالعراق.