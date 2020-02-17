مستشفى العالمي تحصل على شهادة (HSE-MS) من سويسرا

حصلت مستشفى العالمي للاختصاصات الجراحية في بغداد، على شهادة (HSE-MS) العالمية من سويسرا.

وجاء ذلك تطبيقاً لمعايير الجودة العالمية وتنفيذ كل المتطلبات اللازمة لذلك بعد تطبيق المستشفى لكل المعايير واجتيازها معايير إدارة الجودة العالمية وحصولها شهادة ايزو (9001:2015) و (14001:2015).



كما حصلت على هذه الشهادة حصل بعد التزام وتطبيق المستشفى بأعلى معايير الجودة و استمرارها بهذا الأداء المتميز منذ تأسيسها.



ويعد هذا الإنجاز هو اول من نوعه في الصحة ب‍العراق.