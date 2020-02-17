بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 17 شباط 2020
آخر الأخبار
الساحة مفتوحة لكل الاحتمالات .. ولعبة تقاذف " الكرات" مستمرة بين علاوي والكتل جنايات واسط: الاعدام شنقا على مدان لارتكاب جريمة قتل المرور تصدر قراراً بشأن المركبات التي تحمل اللوحة السوداء اعتقال متهم يبيع الاسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي النزاهة الاتحادية: السجن خمسة عشر عاماً لعضو اسبق بمجلس محافظة نينوى الحبس الشديد لمدان انتحل صفة طبيب فيزيائي وتسبب بوفاة مريض الرافدين : الجهة الوحيدة للتقديم على السلف والقروض هي فروع المصرف حصرا حقوق الإنسان توثق مناشدات وشكاوى ذوي ضحايا المتظاهرين في ساحة التحرير نائب عن كتلة تيار الحكمة يؤكد اهمية تشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن الاحزاب حنين القدو:علاوي يحاول الابقاء على بعض وزراء الحكومة المستقيلة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 11:04 م

مستشفى العالمي تحصل على شهادة (HSE-MS) من سويسرا

Doc-P-334719-637175640886766778
حصلت مستشفى العالمي للاختصاصات الجراحية في بغداد، على شهادة (HSE-MS) العالمية من سويسرا.
وجاء ذلك تطبيقاً لمعايير الجودة العالمية وتنفيذ كل المتطلبات اللازمة لذلك بعد تطبيق المستشفى لكل المعايير واجتيازها معايير إدارة الجودة العالمية وحصولها شهادة ايزو (9001:2015) و (14001:2015).

كما حصلت على هذه الشهادة حصل بعد التزام وتطبيق المستشفى بأعلى معايير الجودة و استمرارها بهذا الأداء المتميز منذ تأسيسها.

ويعد هذا الإنجاز هو اول من نوعه في الصحة ب‍العراق.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
_80407_1

العراق يلزم العمال الصينيين بعدم مغادرة البلاد 17 شباط 2020 10:34 م

Doc-P-334708-637175519627168077

الشرطة يتلقي أول خسارة له من الوحدة الإماراتي في دوري ابطال اسيا 2020 17 شباط 2020 07:48 م

افتتاح شارع

فتح شارع مغلق منذ 15 سنة 17 شباط 2020 07:25 م

كورونا

الصحة : تؤكد على سلامة الطلبة والجالية العراقية من فيروس كورونا 17 شباط 2020 07:10 م

المنتخب العراقي

المنتخب العراقي يخسر من نظيره التونسي في كأس العرب للشباب 17 شباط 2020 06:56 م

دائرة التخطيط في مديرية المرور العامة

المرور تصدر قراراً بشأن المركبات التي تحمل اللوحة السوداء 17 شباط 2020 06:23 م

مصرف الرافدين

الرافدين : الجهة الوحيدة للتقديم على السلف والقروض هي فروع المصرف حصرا 17 شباط 2020 06:13 م

تظاهرات العراق

تجدد الصدامات بين متظاهرين والقوات الأمنية قرب نفق التحرير 17 شباط 2020 05:15 م

التعليقات