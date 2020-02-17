وزير الدفاع الأميركي: أعضاء الناتو اتفقوا على توسيع مهمة الحلف في العراق

أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أن أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو اتفقوا على توسيع مهمة الحلف في العراق بالتنسيق مع حكومة بغداد لمواجهة تنظيم داعش وضمان أمن واستقرار العراق.

وقال إسبر في مؤتمر صحفي على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الدفاع لأعضاء الحلف في بروكسل، إنهم ناقشوا سبل هزيمة داعش بصورة نهائية والتأكد من عدم ظهور أي تنظيمات إرهابية مماثلة في الشرق الأوسط. فهل يصب الامر في مصلحة العراق؟





