العراق يلزم العمال الصينيين بعدم مغادرة البلاد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، عن إلزام العمال الصينيين بعدم مغادرة العراق.

وذكرت الوزارة، ان "وزير العمل شدد خلال اجتماعه مع مدير الجنسية العامة اللواء نشأت الخفاجي ومدير الإقامة في وزارة الداخلية على ضرورة وضع صيغة قانونية تُلزم العمال الصينيين العاملين في الحقول النفطية بعدم مغادرة العراق من اجل سلامتهم وسلامة المواطنين العراقيين من الاصابة بفايروس كورونا.



وأشارت إلى "الاتفاق على اقامة ورشة تضم جميع الأطراف للخروج بتوصيات تضمن سلامة الجميع".