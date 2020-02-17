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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 10:12 م

الصحة العالمية تعلن عن تراجع الإصابات بفيروس كورونا

كورونا
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن أرقام الإصابات بفيروس كورونا في الصين تظهر تراجع الأعداد.

وقالت المنظمة بيان صحفي بشأن تطورات فيروس كورونا، إنها تعمل مع كل دول العالم لمواجهة سيناريو انتشار الفيروس.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن مناعة الإنسان شرط أساسي للتعامل مع فيروس كورونا.







وكان التلفزيون الصيني الرسمي، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1771 شخصاً، مؤكداً أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 70635 حالة.
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