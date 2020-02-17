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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 09:48 م

إصابة 6 أشخاص بعد اشتباك بين المتظاهرين وقوات الأمن

قتل المتظاهرين
أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن ست إصابات وقعت بتجدد الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقال المصدر، إن "الصدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية ضمن مقتربات ساحة الخلاني تجددت".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه تم "تستخدم القنابل المسيلة للدموع وبنادق الصيد، ما أسفر عن تسجيل ٦ حالات اختناق وإصابات في صفوف المتظاهرين".
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