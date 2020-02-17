العثور على جثة رجل قضى جنوب شرقي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بأنه تم العثور على جثة رجل قضى رمياً بالرصاص جنوب شرقي بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية عثرت، مساء اليوم، على جثة مجهولة تعود لرجل بدت عليها آثار طلقات نارية في منطقة جسر ديالى، جنوب شرقي بغداد".





وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي فيما فتحت تحقيقاً بالحادث لكشف الجهة التي تقف وراءه".