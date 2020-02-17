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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 08:51 م

تحالف الوطنية يطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين وإسقاط التهم عنهم

مظاهرات أهالي البصرة
طالب رئيس تحالف الوطنية اياد علاوي، الاثنين، بالإفراج عن كل المعتقلين من المتظاهرين وإسقاط التهم عنهم.

وقال علاوي في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليها السومرية نيوز، :"نرفض اي اعتداء يطال المتظاهرين السلميين، نقف ضد اي محاولة للاعتداء عليهم"، مطالباً بـ "الافراج عن كل المعتقلين منهم واسقاط كافة التهم والقضايا الموجهة ضدهم".

وأشار إلى "ضرورة محاسبة المعتدين عليهم والقتلة وتقديمهم فوراً للعدالة"، مؤكداً أنه "بخلاف ذلك تتحمل الحكومة كافة التبعات القانونية".
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