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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 08:31 م

برشلونة يرد على أنباء تآمر الإدارة ضد ميسي و بيكيه

ميسي
أصدر نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، بيانًا رسميًا للرد على تسريبات الصحافة الإسبانية خلال الساعات القليلة الماضية والتي كشفت عن تآمر الإدارة ضد ثنائي الفريق الأول، ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه.

وادعت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، تعاقد برشلونة مع شركة مختصة بمواقع التواصل الاجتماعي لتشويه صورة نجمي الفريق السابق ذكرهما وتوجيه الرأي العام ضدهما وتلميع صورة بارتوميو.

وجاء نص بيان برشلونة الذي نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل كالآتي:


"بعد المعلومات التي خرجت اليوم في وسائل الإعلام الإسباني عن عقد مع شركة متخصصة لتوجيه الرأي العام.

1- ينكر برشلونة بشدة أي علاقة له بالتعاقد مع شركة مختصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لنشر رسائل سلبية من خلال حسابات بعض الأشخاص.

2- شركة 13 Ventures لا تملك أحقية الدخول على حسابات أي شخص على الشبكات الاجتماعية، وإذا كان لديهم أي علاقة بهذا الأمر سوف ينهي النادي على الفور العقد المبرم معهم و سيتخذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة للدفاع عن مؤسسته الرياضية.
3- يؤكد نادي برشلونة أن لديه عقود مع شركات لرصد وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بهدف أن يكون على علم بكل من الرسائل الإيجابية أو السلبية التي تهم كيان النادي.

4- التعاقد على هذه الخدمات يدل على غرض النادي في الحماية والاعتناء بسمعة برشلونة، والحفاظ على هيبة الأشخاص والرعاة واللاعبين المتعاقدين مع النادي لأنه واجب على الإدارة تجاه هؤلاء.

5- النادي يطالب بالتصحيح الفوري لكل المعلومات المغلوطة التي خرجت خلال الساعات الماضية عبر الصحافة والإعلام الإسباني، ويحتفظ بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي شخص يحاول الزج باسم برشلونة من جديد في مثل هذا النوع من الممارسات غير الشرعية".
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