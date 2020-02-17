بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 17 شباط 2020
آخر الأخبار
الساحة مفتوحة لكل الاحتمالات .. ولعبة تقاذف " الكرات" مستمرة بين علاوي والكتل جنايات واسط: الاعدام شنقا على مدان لارتكاب جريمة قتل المرور تصدر قراراً بشأن المركبات التي تحمل اللوحة السوداء اعتقال متهم يبيع الاسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي النزاهة الاتحادية: السجن خمسة عشر عاماً لعضو اسبق بمجلس محافظة نينوى الحبس الشديد لمدان انتحل صفة طبيب فيزيائي وتسبب بوفاة مريض الرافدين : الجهة الوحيدة للتقديم على السلف والقروض هي فروع المصرف حصرا حقوق الإنسان توثق مناشدات وشكاوى ذوي ضحايا المتظاهرين في ساحة التحرير نائب عن كتلة تيار الحكمة يؤكد اهمية تشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن الاحزاب حنين القدو:علاوي يحاول الابقاء على بعض وزراء الحكومة المستقيلة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 07:25 م

فتح شارع مغلق منذ 15 سنة

افتتاح شارع
أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، أنها وقيادة عمليات بغداد باشرت برفع الكتل الكونكريتية من محيط سوق شعبي شمال بغداد مع فتح شارع مغلق منذ سنة 2005.

وقالت الامانة في بيان، إن "الجهد الآلي والهندسي الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد باشر برفع الكتل الكونكريتية من محيط السوق الشعبي المسمى بسوق العمارة نهاية شارع عدن ضمن منطقة الشعب".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا

الصحة : تؤكد على سلامة الطلبة والجالية العراقية من فيروس كورونا 17 شباط 2020 07:10 م

المنتخب العراقي

المنتخب العراقي يخسر من نظيره التونسي في كأس العرب للشباب 17 شباط 2020 06:56 م

دائرة التخطيط في مديرية المرور العامة

المرور تصدر قراراً بشأن المركبات التي تحمل اللوحة السوداء 17 شباط 2020 06:23 م

مصرف الرافدين

الرافدين : الجهة الوحيدة للتقديم على السلف والقروض هي فروع المصرف حصرا 17 شباط 2020 06:13 م

تظاهرات العراق

تجدد الصدامات بين متظاهرين والقوات الأمنية قرب نفق التحرير 17 شباط 2020 05:15 م

تظاهرة طلابية

تظاهرة طلابية في الناصرية دعما للاحتجاجات 17 شباط 2020 12:58 م

كتل كونكريتية

رفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع مهم جنوب العاصمة 17 شباط 2020 12:42 م

ms_111_1

وزارة النفط تنفي حصول شحة باسطوانات الغاز في الموصل 17 شباط 2020 12:41 م

التعليقات