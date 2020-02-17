فتح شارع مغلق منذ 15 سنة

أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، أنها وقيادة عمليات بغداد باشرت برفع الكتل الكونكريتية من محيط سوق شعبي شمال بغداد مع فتح شارع مغلق منذ سنة 2005.



وقالت الامانة في بيان، إن "الجهد الآلي والهندسي الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد باشر برفع الكتل الكونكريتية من محيط السوق الشعبي المسمى بسوق العمارة نهاية شارع عدن ضمن منطقة الشعب".