الصحة : تؤكد على سلامة الطلبة والجالية العراقية من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الاثنين، سلامة الطلبة والجالية العراقية من فاريوس كورونا القاتل.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنها “تؤكد سلامة الطلبة والجالية العراقية الذين تم إجلائهم من الصين، من فيروس كورونا بعد حجزهم لمدة أسبوعين فترة حضانة المرض”.

ووصل الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية، في الـ5 من شباط الجاري الى بغداد، حيث لم تؤشر عليهم أي اصابة بفيروس “كورونا” الخطير، إلا أنه تم حجزهم في مستشفى الفرات قرب مطار بغداد الدولي مدة احتضان المرض والبالغة 15 يوماً.

وقال مساعد وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي في تصريح أدلى به خلال مؤتمر صحفي، ان 65 طالبا جامعيا عراقيا و24 سوريا ولبنانيا واحدا كانوا على متن الطائرة الايرانية ايضا حيث عادوا الى العراق من المطار”.