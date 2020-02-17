بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 17 شباط 2020
آخر الأخبار
الساحة مفتوحة لكل الاحتمالات .. ولعبة تقاذف " الكرات" مستمرة بين علاوي والكتل جنايات واسط: الاعدام شنقا على مدان لارتكاب جريمة قتل المرور تصدر قراراً بشأن المركبات التي تحمل اللوحة السوداء اعتقال متهم يبيع الاسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي النزاهة الاتحادية: السجن خمسة عشر عاماً لعضو اسبق بمجلس محافظة نينوى الحبس الشديد لمدان انتحل صفة طبيب فيزيائي وتسبب بوفاة مريض الرافدين : الجهة الوحيدة للتقديم على السلف والقروض هي فروع المصرف حصرا حقوق الإنسان توثق مناشدات وشكاوى ذوي ضحايا المتظاهرين في ساحة التحرير نائب عن كتلة تيار الحكمة يؤكد اهمية تشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن الاحزاب حنين القدو:علاوي يحاول الابقاء على بعض وزراء الحكومة المستقيلة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 07:10 م

الصحة : تؤكد على سلامة الطلبة والجالية العراقية من فيروس كورونا

كورونا
 أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الاثنين، سلامة الطلبة والجالية العراقية من فاريوس كورونا القاتل.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنها “تؤكد سلامة الطلبة والجالية العراقية الذين تم إجلائهم من الصين، من فيروس كورونا بعد حجزهم لمدة أسبوعين فترة حضانة المرض”.
ووصل الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية، في الـ5 من شباط الجاري الى بغداد، حيث لم تؤشر عليهم أي اصابة بفيروس “كورونا” الخطير، إلا أنه تم حجزهم في مستشفى الفرات قرب مطار بغداد الدولي مدة احتضان المرض والبالغة 15 يوماً.
وقال مساعد وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي في تصريح أدلى به خلال مؤتمر صحفي، ان 65 طالبا جامعيا عراقيا و24 سوريا ولبنانيا واحدا كانوا على متن الطائرة الايرانية ايضا حيث عادوا الى العراق من المطار”.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
افتتاح شارع

فتح شارع مغلق منذ 15 سنة 17 شباط 2020 07:25 م

المنتخب العراقي

المنتخب العراقي يخسر من نظيره التونسي في كأس العرب للشباب 17 شباط 2020 06:56 م

دائرة التخطيط في مديرية المرور العامة

المرور تصدر قراراً بشأن المركبات التي تحمل اللوحة السوداء 17 شباط 2020 06:23 م

مصرف الرافدين

الرافدين : الجهة الوحيدة للتقديم على السلف والقروض هي فروع المصرف حصرا 17 شباط 2020 06:13 م

تظاهرات العراق

تجدد الصدامات بين متظاهرين والقوات الأمنية قرب نفق التحرير 17 شباط 2020 05:15 م

تظاهرة طلابية

تظاهرة طلابية في الناصرية دعما للاحتجاجات 17 شباط 2020 12:58 م

كتل كونكريتية

رفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع مهم جنوب العاصمة 17 شباط 2020 12:42 م

ms_111_1

وزارة النفط تنفي حصول شحة باسطوانات الغاز في الموصل 17 شباط 2020 12:41 م

التعليقات