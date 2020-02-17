المنتخب العراقي يخسر من نظيره التونسي في كأس العرب للشباب

خسر المنتخب العراقي من نظيره التونسي 2- 1 ، اليوم الاثنين، في افتتاح بطولة كأس العرب للمنتخبات للشباب، والمقامة في السعودية.

وتقدم منتخب العراق عن طريق عبدالله محمد في الدقيقة 43، قبل أن يدرك فاروق الميموني التعادل للمنتخب التونسي في الدقيقة 71.



وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني للمنتخب التونسي في الدقيقة 89، ليمنح منتخب بلاده أول ثلاث نقاط في مشواره بالمسابقة.

وتختتم مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بلقاء يجمع منتخبي موريتانيا والكويت في وقت لاحق من يوم الاثنين.