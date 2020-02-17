جنايات واسط: الاعدام شنقا على مدان لارتكاب جريمة قتل





اصدرت محكمة جنايات واسط/ الهيئة الجنائية الأولى حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على مدان لارتكاب جريمة القتل العمد.



وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان قام بالاشتراك مع متهمين آخرين متفرقة قضاياهم بإطلاق النار من بندقية نوع كلاشينكوف كان يحملها ما أدى الى قتل شخصين وإصابة آخر على خلفية عداء سابق سببه قيام شقيق أحد المجني عليهما بقتل ابن عم المدان".



وأضاف المراسل أن "المحكمة وجدت أن الأدلة المتحصلة كافية لإدانة المتهم والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة 406 /1 /ز من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".



ف.ا