المرور تصدر قراراً بشأن المركبات التي تحمل اللوحة السوداء

أصدرت مديرية المرور العامة، قراراً بشأن المركبات التي تحمل اللوحة السوداء. وقال بيان للمديرية انه تقرر "منع حركة المركبات التي تحمل لوحات فحص مؤقت {اللوحة السوداء} في عموم المحافظات وحجزها في حال مخالفة التعليمات. ف.أ Copy أخبار متعلقة مجلس مختص : ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال المنهوبة المهربة ﺗﻮازي الموازنات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ من عام 2003 ﺣﺘﻰ اﻵن أمانة بغداد تعلن عن قطع طريق محمد القاسم المرور تجدد تأكيدها بشأن المحاسبة على إجازات السوق مطلع تشرين الثاني المقبل مدير المرور يصدر توجيهاً بشأن إجازات السوق المرور توضح ما نشر عن وجود زخم في موقع تسجيل البصرة