المرور تصدر قراراً بشأن المركبات التي تحمل اللوحة السوداء





أصدرت مديرية المرور العامة، قراراً بشأن المركبات التي تحمل اللوحة السوداء.



وقال بيان للمديرية انه تقرر "منع حركة المركبات التي تحمل لوحات فحص مؤقت {اللوحة السوداء} في عموم المحافظات وحجزها في حال مخالفة التعليمات.



ف.أ