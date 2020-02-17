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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 06:16 م

الحبس الشديد لمدان انتحل صفة طبيب فيزيائي وتسبب بوفاة مريض

المحكمة الجنائية المركزية

اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين لمدان انتحل صفة طبيب فيزيائي من خلال فتح عيادة ومزاولة العمل فيها خلافاً لاحكام القانون.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن"المدان انتحل صفة طبيب فيزيائي من خلال فتح عيادة تخصصية بالعلاج الفيزيائي ومزاولة العمل فيها ، خلافاً للحقيقة كونه خريج الجامعة التكنولوجيا قسم الفيزياء الطبية ما تسبب بموت احد المرضى".

وأضاف المركز الاعلامي أن "المدان اعترف في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي بتنظيم جلسات علاج طبيعي (للمجنى عليه) الا ان حالته الصحية ساءت فطلب من ذويه نقله الى المستشفى وفعلا تم نقله الا انه فارق الحياة ، بحسب اعترافاته".

وأشار إلى أن " المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانته  وفقا لأحكام القرار 160/اولاً/1 لسنة 1983 المعدل".

ف.ا
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