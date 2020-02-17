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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 06:10 م

حقوق الإنسان توثق مناشدات وشكاوى ذوي ضحايا المتظاهرين في ساحة التحرير

تظاهرات ساحة التحرير


وثق وفد المفوضية العليا لحقوق الانسان، برئاسة فاتن الحلفي، شكاوى ومناشدات المواطنين من ذوي الضحايا والمحتاجين ومن هم دون مستوى خط الفقر ميدانيا، من خلال تواجدها والفريق المرافق لها في ساحة التحرير وسط بغداد يومي 14-15 من شهر شباط الحالي.

واكدت عضو المفوضية الحلفي، خلال لقائها عددا من المواطنين، ومن كل شرائح المجتمع، بحسب بيان المفوضية،: ان «المفوضية العليا لحقوق الانسان مستمرة بتوثيق كل الانتهاكات بحق ابناء الشعب العراقي، كذلك نقل كل المناشدات والمطالب المشروعة الى الجهات المعنية». معتبرة ذلك «جزءا لا يتجزأ من عمل فرق الرصد والتوثيق واستقبال الشكاوى على وفق الولاية القانونية الممنوحة الى المفوضية».
 
 وبينت ان «تواجد الفريق اليوم في ساحة التحرير وفي خيم المعتصمين ، هو جزء من العمل المكلفين به في حماية الحق في التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة، ونبذ كل اشكال العنف والعنف المقابل». مشيدة بدور «منظمات المجتمع المدني بالمراقبة والتثقيف والتعاون مع المفوضية في هذا المجال».

ف.ا
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