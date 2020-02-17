بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 17 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 06:09 م

نائب عن كتلة تيار الحكمة يؤكد اهمية تشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن الاحزاب

اسعد المرشدي


اكد النائب عن كتلة تيار الحكمة الوطني، اسعد المرشدي، على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن الاحزاب.

وقال المرشدي ان نجاح حكومة علاوي مرهون بتشكيل كابينة وزارية مستقلة بعيدة عن الاحزاب. محذرا من رضوخ الرئيس المكلف لرغبات الكتل السياسية في تشكيل الكابينة الوزارية.

واضاف: ان تيار الحكمة يتعامل بشكل ايجابي مع حكومة علاوي، ويرفض اي تدخل من قبل الكتل السياسية في موضوع تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة.

الى ذلك، كشفت كتلة “بيارق الخير” النيابية، عن قرب تنازل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن جنسيته المزدوجة.

وقال رئيس الكتلة، محمد الخالدي، إن ”علاوي سيتنازل شخصياً عن جنسيته المزدوجة بعد توليه المنصب”. لافتاً إلى أنه ”تمَّ استبعاد المشاركين في العملية السياسية منذ عام 2003 إلى الآن من أي منصب في الكابينة الحكومية الجديدة“.

وأوضح الخالدي أن”الوزراء والنواب الذين اشتركوا في العملية السياسية، ليس لديهم دور في تشكيل الحكومة الجديدة”. مبيناً أن” آليّة اختيار الوزراء في الحكومة ستكون على أساس الخبرة والكفاءة والنزاهة”.

ف.ا
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