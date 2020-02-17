حنين القدو:علاوي يحاول الابقاء على بعض وزراء الحكومة المستقيلة



قال القيادي في تحالف الفتح النائب، حنين القدو، ان رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي يحاول الابقاء على بعض وزراء الحكومة المستقيلة في الحكومة الجديدة لتصبح الكابينة الوزارية الجديدة خليطا من الحكومتين الجديدة والسابقة مبينا: ان ذلك يأتي لارضاء بعض الكتل السياسية التي تحاول الضغط على علاوي.



واضاف في تصريح صحفي : انه من بين الوزراء الذين قد يبقي عليهم علاوي هي الوزارات السيادية، لاسيما الداخلية والدفاع والمالية. موضحا: ان وزير الداخلية ياسين الياسري نجح في اداء مهمته خلال حكومة عبد المهدي، وكذلك وزير الدفاع نجاح الشمري، وهو يريد من خلال ذلك بعث رسالة ايجابية الى المكون السني، فضلا عن وزير المالية فؤاد حسين، لترضية المكون الكردي، لاسيما الحزب الديمقراطي الذي يواصل ضغطه على علاوي.



واوضح: ان علاوي يحاول التحرر من الضغوط التي تمارس عليه من قبل بعض الجهات السياسية، حيث تسعى جهات للحصول على مكاسب سياسية في حكومته. مؤكدا: ان علاوي يسعى لارضاء جميع الكتل والمكونات في سبيل نجاح حكومته.



واشار الى: ان رئيس الوزراء المكلف ربما يعتمد على معيار النزاهة والتحرر من الضغط السياسي في تشكيل حكومته، وهذا يأتي من خلال الاستعانة ببعض الوزراء القدامى. مرجحا تمرير الكابينة الوزارية داخل البرلمان، لان علاوي لن يأتي الى البرلمان دون الحصول على الضوء الاخضر من الكتل السياسية للاتفاق على تمرير الكابينة الوزارية.



ف.ا