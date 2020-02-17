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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 05:43 م

نائبة تحذر من وقوع علاوي بنفس خطأ عبد المهدي

ليلى الحبوبي

حذرت النائبة عن تحالف الفتح ليلى الحبوبي، من وقوع رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي في نفس الخطأ الذي وقع به رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مؤكدة :" ان  كابينة وزارية غير مكتملة لن تنال ثقة البرلمان".

وقالت الحبوبي في تصريح صحفي :" ان اعضاء مجلس النواب لم يتلقوا اشعارا من هيئة الرئاسة بعقد جلسة استثنائية بخصوص الاستعداد للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة".

واضافت :" ان مجلس النواب سيمتنع عن التصويت في حال قدمت كابينة وزارية غير مكتملة ، لتفادي الخطأ الذي وقع به رئيس الوزراء المستقيل".

واشارت النائبة الى :" ان العراق يمر بمرحلة حرجة جدا ، وهناك من ينتظر بفارغ الصبر استكمال التشكيلة الوزارية الجديدة للتصويت عليها باسرع وقت ممكن".

ف.ا
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