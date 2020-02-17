اربع كتل سنية تعلن دعمها لرئيس الوزراء المكلف

اصدرت اربع كتل سنية ( جبهة الانقاذ والتنمية ، وتحالف الوطن اولا ، و المشروع العربي ، والعدل والاحسان ) بيانا لدعم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشأن اختيار وزراء مستقلين .



وذكرت الكتل في بيان مشترك :" في ظل الظروف السياسية الحرجة التي يمر بها وطننا الحبيب فان الواجب الوطني يحتم على جميع المخلصين تبني موقف مؤيد لدعم محمد توفيق علاوي في تشكيل حكومته من وزراء مستقلين ، شرط عدم قبول اي مرشح من قبل اية جهة سياسية ".



واضاف البيان :" ان هذه الكتل السياسية اتفقت على دعم الحكومة ،التي نأمل منها ان تحفظ حقوق ومصالح الشعب بكل اطيافه ، ونحث علاوي على الاسراع في اكمال حكومته و توجيه الدعوة لمجلس النواب للانعقاد والتصويت على التشكيلة استجابة لنداء الوطن".

ف.ا