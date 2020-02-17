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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 05:36 م

اربع كتل سنية تعلن دعمها لرئيس الوزراء المكلف

محمد توفيق علاوي

اصدرت اربع كتل سنية ( جبهة الانقاذ والتنمية ، وتحالف الوطن اولا ، و المشروع العربي ، والعدل والاحسان )  بيانا لدعم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشأن اختيار وزراء مستقلين .

وذكرت الكتل في بيان مشترك :"  في ظل الظروف السياسية الحرجة التي يمر بها وطننا الحبيب فان الواجب الوطني يحتم على جميع المخلصين تبني موقف مؤيد لدعم محمد توفيق علاوي في تشكيل حكومته من وزراء مستقلين ، شرط عدم قبول اي مرشح من قبل اية  جهة سياسية ".

واضاف البيان :" ان هذه الكتل السياسية  اتفقت على دعم الحكومة ،التي نأمل منها ان تحفظ حقوق ومصالح الشعب بكل اطيافه ، ونحث علاوي على الاسراع في اكمال حكومته و توجيه الدعوة لمجلس النواب للانعقاد والتصويت على التشكيلة استجابة لنداء الوطن".

 

ف.ا

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