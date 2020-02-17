سائرون : محمد علاوي لن يقدم كابينته هذا الاسبوع

اعلن تحالف "سائرون" ان محمد توفيق علاوي لن يقدم كابينته الوزارية الاسبوع الحالي كما وعد بذلك ، وان الامر سيؤجل الى الاسبوع المقبل .



وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي في تصريح صحفي :" ان محمد علاوي لن يحضر الى البرلمان الا بعد انجاز كابينته الوزارية بشكل كامل ، وهذا الامر سيكون في بداية الاسبوع المقبل ".



واوضح الزيادي:" ان علاوي اكمل ترشيح 19 وزيرا من اصل 22 ، واراد ان يقدم اسماءهم الى البرلمان الاسبوع الجاري ، ولكن بعض مستشاريه والمقربين منه نصحوه بالتريث لحين اكمال 22 وزارة ، على اعتبار انه من الصعوبة العودة مرة اخرى للبرلمان وحصول الموافقة على باقي كابينته الوزارية ".



واضاف :" ان اسماء المرشحين للوزارات لا يعرفها الا محمد علاوي ، ومن بينها واحد او اثنان من المقربين منه ، ولم يعرضها على الكتل السياسية او اعضاء مجلس النواب او الاعلام "، لافتا الى :" ان كل ما يعرض في الاعلام عن اسماء المرشحين هو مجرد تخمين لا اكثر ".

ف.ا