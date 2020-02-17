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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 05:33 م

سائرون : محمد علاوي لن يقدم كابينته هذا الاسبوع

بدر الزيادي

اعلن تحالف "سائرون" ان محمد توفيق علاوي لن يقدم كابينته الوزارية  الاسبوع الحالي كما وعد بذلك ، وان الامر سيؤجل الى الاسبوع المقبل  .

وقال النائب عن  التحالف  بدر الزيادي في تصريح صحفي  :" ان محمد علاوي لن يحضر الى البرلمان الا بعد انجاز كابينته الوزارية بشكل كامل ، وهذا الامر سيكون في بداية الاسبوع المقبل ".

واوضح الزيادي:" ان علاوي اكمل ترشيح 19 وزيرا من اصل 22 ، واراد ان يقدم اسماءهم  الى البرلمان الاسبوع الجاري ، ولكن بعض مستشاريه والمقربين منه نصحوه بالتريث لحين اكمال  22 وزارة ، على اعتبار انه من الصعوبة العودة مرة اخرى للبرلمان وحصول الموافقة على باقي كابينته الوزارية ".

واضاف :" ان اسماء المرشحين للوزارات لا يعرفها الا محمد علاوي ، ومن بينها واحد او اثنان من المقربين منه ، ولم يعرضها على الكتل السياسية او اعضاء مجلس النواب او الاعلام "، لافتا الى :" ان كل ما يعرض في الاعلام عن اسماء المرشحين هو مجرد تخمين لا اكثر ".

 

ف.ا

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