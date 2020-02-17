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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 17 شباط 2020 03:48 م

16 اسماً جاهزاً للتصويت في كابينة علاوي.. ومراقبون: اعتراض القوى السنية والكردية تهديد حقيقي

علاوى

كشف مصادر سياسية مطلعة، اليوم الاثنين، أن 16 اسماً جاهزاً للتصويت في كابينة محمد توفيق علاوي الوزارية داخل قبل مجلس النواب.

وذكرت المصادر، أنه "يوجد نحو 16 اسماً جاهزاً للتصويت عليهم، وغالبيتهم لوجوه لم تشغل مناصب قيادية سابقاً، وبعضهم سفراء سابقون ونواب وأساتذة جامعات".

وأوضحت المصادر أن "حسم أسماء من سيكلفون بعدد من الوزارات الأخرى سيؤجل، بسبب الخلافات مع قوى كردية وسنية.

وقد يصار إلى أن تتم تسميتهم فيما بعد، وذلك من خلال توافقات مع تلك الكتل، على أن تدار الوزارات خلال هذه الفترة بالوكالة، مرجحة أن تكون وزارة المالية والتخطيط من بينها".

من جانبه، يرى المحلل السياسي محمد التميمي، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لا يمكن له الذهاب إلى البرلمان وعرض تشكيلته الوزارية للتصويت، دون الحوار والتفاوض مع الكتل السياسية، وبخلاف ذلك لا تمنح القوى البرلمانية الثقة له.

وأضاف في تصريح صحفي، أن "القوى السياسية السنية والكردية، المعارضة لعلاوي، بسبب تجاوزه لها في قضية اختيار الوزراء، لها ثقل برلماني كبير، وهذا الاعتراض، يهدد بشكل حقيقي منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف، خصوصاً هذا الاعتراض سوف يعطي دافع لقوى سياسية اخرى، تعترض ايضا".

ورأى ان "المشهد السياسي العراقي، حالياً معقد جداً بسبب خلافات علاوي مع القوى السياسية، وهذه الخلافات سوف تخلق أزمات سيكون لها اثر كبير على الشارع العراقي، الذي مازال يشهد تظاهرات منذ أكثر من خمسة اشهر، وربما هناك جهات سياسية، تدفع بأنصارها إلى التظاهرة لزيادة الزخم الرافض لعلاوي، مع اقتراب قدومه الى البرلمان".

من جانبه، أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا أن علاوي، أكمل تشكيل الكابينة الوزارية  وتضم 19 حقيبة ماعدا حصة المكون الكردي، مبينا ان رئيس الوزراء راغب في الاعلان عن الكابينة بشكل سريع وقد يؤدي الاسراع في إعلانها الى نتائج سلبية".

وقال كنا في تصريح صحفي ، إن "رئيس الوزراء المكلف وضع شروطاً ثلاثة في المرشحين للحقائب الوزارية أولها الكفاءة والنزاهة بينما كان لنا شرط مهم من خلال ساحات التظاهر هو الحيادية والابتعاد عن التحزب في تشكيل الحكومة".

وأضاف: دعونا رئيس الوزراء المكلف إلى التأني في اعلان الكابينة الوزارية لضرورة أن تتوفر فيها شروط الحيادية وعدم التحزب والنزاهة والكفاءة لذلك ستعلن نهاية الاسبوع الحالي".

وأشار إلى أنه من المحتمل ان يطرح رئيس الوزراء المكلف اكثر من ثلثي الكابينة الوزارية بينما سيعلن عن الحقائب المتبقية بعد التوصل الى اتفاق بشأنها، داعياً رئيس الوزراء المكلف إلى عرض اسماء المرشحين للحقائب الوزارية قبل 48 ساعة من الاعلان عنها للبرلمان من اجل الاطلاع على السير الذاتية للوزراء".

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